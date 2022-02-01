الأوقاف تستعد لإطلاق برنامج دبلوم متخصص لتأهيل الأئمة والخطباء

غزة- الرأي

تستعد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإطلاق برنامج دبلوم متخصص لتأهيل الأئمة والخطباء للنهوض بالرسالة الدعوية في المساجد والمجتمع, على مستوى محافظات القطاع, والذي من المقرر أن ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف أ. كفاح الرملي أن البرنامج عبارة عن دبلوم تدريبي متخصص في تأهيل وتطوير الأئمة والخطباء من أجل النهوض بهم في مجال الدعوة, باستخدام الأساليب المعاصرة التي تواكب التقدم التكنولوجي, من خلال مساقات دراسية علمية وأيام عمل وورش علمية ولقاءات واستضافة النخب العلمية.

وأشارت أن الأوقاف تهدف من خلال هذا الدبلوم إلى الارتقاء بأداء الأئمة والخطباء في الجوانب المعرفية والمهارية المتعلقة بعملهم من خلال تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف, للنهوض بالرسالة الدعوية المسجدية والمجتمعية.

ونوهت أن مدة الدبلوم عام واحد مكون من ثلاث فصول دراسية, مدة الفصل الواحد 8 أسابيع, لافتةً إلى أن إدارتها أنهت كافة الترتيبات الخاصة بانطلاق الدبلوم الذي مر بمراحل متعددة بدءً من الخطة وطرح الأفكار وعقد ورش العمل وتحديد ووضع المساقات و اختيار الأساتذة, وصولاً للانطلاق.