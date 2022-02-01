وكالة الرأي الفلسطينية 12 حالة وفاة و11016 إصابة جديدة بـ"كورونا" فلي فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تعديل التقارير الطبية تعقد اجتماعها الدوري برئاسة النيابة العامة وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الاجتهاد الفقهي بالاوقاف يبحث تطوير آفاق عمله للمرحلة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة النصيرات تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 17 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تستعد لإطلاق برنامج دبلوم متخصص لتأهيل الأئمة والخطباء وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى تنشر قائمة بأسماء الأسيرات بمعتقل "الدامون" وكالة الرأي الفلسطينية السياحة والآثار تتابع وتقيم الكشف الأثري في المدينة المصرية وكالة الرأي الفلسطينية عمل غزة تحقق في إصابة عامل بإحدى مؤسسات التعليم الأكاديمي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنظم دورة استخدام تطبيقات Microsoft Office365 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع في بناء خطة تطوير الخدمات المقدمة للجمهور
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف تستعد لإطلاق برنامج دبلوم متخصص لتأهيل الأئمة والخطباء

01 شباط / فبراير 2022 02:25

الأوقاف تستعد لإطلاق برنامج دبلوم متخصص لتأهيل الأئمة والخطباء بالقطاع
الأوقاف تستعد لإطلاق برنامج دبلوم متخصص لتأهيل الأئمة والخطباء بالقطاع

غزة- الرأي

تستعد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإطلاق برنامج دبلوم متخصص لتأهيل الأئمة والخطباء للنهوض بالرسالة الدعوية في المساجد والمجتمع, على مستوى محافظات القطاع, والذي من المقرر أن ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف أ. كفاح الرملي أن البرنامج عبارة عن دبلوم تدريبي متخصص في تأهيل وتطوير الأئمة والخطباء من أجل النهوض بهم في مجال الدعوة, باستخدام الأساليب المعاصرة التي تواكب التقدم التكنولوجي, من خلال مساقات دراسية علمية وأيام عمل وورش علمية ولقاءات واستضافة النخب العلمية.

وأشارت أن الأوقاف تهدف من خلال هذا الدبلوم إلى الارتقاء بأداء الأئمة والخطباء في الجوانب المعرفية والمهارية المتعلقة بعملهم من خلال تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف, للنهوض بالرسالة الدعوية المسجدية والمجتمعية.

ونوهت أن مدة الدبلوم عام واحد مكون من ثلاث فصول دراسية, مدة الفصل الواحد 8 أسابيع, لافتةً إلى أن إدارتها أنهت كافة الترتيبات الخاصة بانطلاق الدبلوم الذي مر بمراحل متعددة بدءً من الخطة وطرح الأفكار وعقد ورش العمل وتحديد ووضع المساقات و اختيار الأساتذة, وصولاً للانطلاق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟