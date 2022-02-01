شرطة النصيرات تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 17 ألف دولار

غزة-الرأي

أنهت العلاقات العامة بمركز شرطة النصيرات في محافظة الوسطى خلاف مالي بقيمة 17 ألف دولار بين المواطن "ح. و" وبين المواطن "ع. و" نتيجة خلاف مالي على مبلغ تم إيداعه أمانة لدى المشتكى ضده.

وأوضح مقدم وائل الخالدي مسؤول العلاقات العامة بمركز شرطة النصيرات أنه وبناءً على تكليف الجهات المختصة بمتابعة الشكوى تم استدعاء أطراف الخلاف المالي إلى مكتب العلاقات العامة لإنهاء الخلاف بينهم، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف بحل النزاع بينهم ورد الحقوق إلى أصحابها.

وأكد الخالدي "أن العلاقات العامة تبذل كل ما تستطيع من جهود لخدمة المواطنين وحل الخلافات بينهم وفق القانون بعد تكليف العلاقات العامة بحلها من الجهات المختصة"