مجلس الاجتهاد الفقهي بالاوقاف يبحث تطوير آفاق عمله للمرحلة القادمة

غزة-الرأي

عقد مجلس الاجتهاد الفقهي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اجتماعه الأول لدورته الثانية، والتي تأتي استكمالًا لمسيرة المجلس خلال دورته الأولى (2020-2021)، واعتماد تشكيل هيئته وبحث سبل تطوير أداء المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وافتتح اللقاء رئيس المجلس أ. د. مازن هنية مرحباً بالحضور الكريم، مثمنًا في الوقت ذاته جهود المجلس السابقة ومستوى تفاعلهم واهتمامهم بما يحقق النفع للبلاد والعباد.

بدوره شكر وكيل وزارة الأوقاف ورئيس المجلس السابق د. عبد الهادي الأغا، أعضاء المجلس الذين كان لهم الفضل في الارتقاء بمسيرة المجلس خلال الدورة الماضية، مستعرضاً أبرز المهام التي نفذها المجلس خلال المرحلة الماضية ومستوى التطور الذي حققه في العمل المؤسساتي والرسمي الخاصة بقراراته المتعلقة بالوزارات.

وأكد الأغا على أهمية مساهمة المجلس في رسم الرؤية لصاحب القرار وفتح الآفاق أمامه بما ينضبط بالشرع الحكيم, والتركيز على الدقة في قرارات المجلس.

يُذكر أن اللقاء تناول سبل الارتقاء بالعمل وتطويره بما يناسب الواقع الحالي، وعرضٌ لتقرير مفصل عن عمل المجلس خلال دورته الماضية.

