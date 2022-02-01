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لجنة تعديل التقارير الطبية تعقد اجتماعها الدوري برئاسة النيابة العامة

01 شباط / فبراير 2022 02:39

لجنة تعديل التقارير الطبية تعقد اجتماعها الدوري برئاسة النيابة العامة
لجنة تعديل التقارير الطبية تعقد اجتماعها الدوري برئاسة النيابة العامة

غزة- الرأي

 عقدت اللجنة الدائمة لتعديل التقارير الطبية، والتي شُكّلَت بقرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة النيابة العامة ممثلةً برئيس نيابة غزة الجزئية-الدائرة الثالثة المستشار محمد شحادة، برفقة رئيس قلم النيابة أ. رائد المظلوم، بمشاركة ممثل عن وزارة الصحة أ. لؤي عصفور، وممثل عن المباحث العامة الطبية أ. يوسف زقوت، لقاءها الدوري الثاني خلال شهر يناير من العام الحالي، في مبنى سرايا نيابات غزة.

 وتحرص اللجنة على استمرارية وديمومة اجتماعاتها الدورية، حيث يتم دراسة ومناقشة ملفات اللجنة الطبية واعتمادها اعتماداً "مبدئيا"، لتُرفع لسعادة النائب العام للاعتماد النهائي، حيث بلغ عدد الملفات المدروسة 31 ملف، ليصل إجمالي الملفات المعتمدة خلال النصف الأول من شهر يناير إلى 46 ملف.

 يُذكر أن اللجنة الدائمة لتدقيق التقارير الطبية تختص في تقديم الاستشارات القانونية بتعديل التقارير الطبية بعد الفحص والتحري والتثبّت يقيناً من البيّنات في كافة الملفات الواردة إليها؛ بما يحقق المصلحة العامة، ويخدم المواطن الفلسطيني ويُطمئِنُه، ويعزّز المتابعة والدقة والشفافية في الإجراءات، وصولاً إلى العدالة المنشودة.

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