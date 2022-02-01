وكالة الرأي الفلسطينية 12 حالة وفاة و11016 إصابة جديدة بـ"كورونا" فلي فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تعديل التقارير الطبية تعقد اجتماعها الدوري برئاسة النيابة العامة وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الاجتهاد الفقهي بالاوقاف يبحث تطوير آفاق عمله للمرحلة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة النصيرات تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 17 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تستعد لإطلاق برنامج دبلوم متخصص لتأهيل الأئمة والخطباء وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى تنشر قائمة بأسماء الأسيرات بمعتقل "الدامون" وكالة الرأي الفلسطينية السياحة والآثار تتابع وتقيم الكشف الأثري في المدينة المصرية وكالة الرأي الفلسطينية عمل غزة تحقق في إصابة عامل بإحدى مؤسسات التعليم الأكاديمي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنظم دورة استخدام تطبيقات Microsoft Office365 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع في بناء خطة تطوير الخدمات المقدمة للجمهور
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

01 شباط / فبراير 2022 03:23

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء، سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة + الرابعة + الخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/6):

رابط الأسماء هنا:

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5):

رابط الأسماء هنا:

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟