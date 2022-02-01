"المتفجرات" بخان يونس تطلق حملة التوعية داخل المدارس

غزة- الرأي

أطلقت دائرة هندسة المتفجرات بشرطة محافظة خان يونس الجولة الثانية من حملة التوعية من مخاطر مخلفات الاحتلال الحربية داخل مدارس المنطقة الشرقية من المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بشرق خان يونس.

وذكر النقيب إسلام أبو شمالة رئيس قسم هندسة المتفجرات بشرطة محافظة خان يونس أن الجولة الثانية ستشمل جميع المراحل الدراسية بمدارس المديرية وستكون متواصلةً على مدار شهرٍ كامل، يتلقى خلالها الطلبة سلسلة توجيهاتٍ مهمة.

وبين النقيب أبو شمالة أن حملة التوعية ستركز على توعية الطلبة بخطر تلك المخلفات، من خلال عرض مواد مصورة توضيحية، وتوزيع كتيّبات إرشادية عليهم ووضع لوحات على جدران المدارس، وتعريف الطلبة بأنواع وأشكال تلك المخلفات وطرق الوقاية منها بالطرق السليمة.