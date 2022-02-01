تربية الوسطى تستقبل وفداً من الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالوزارة

الوسطى- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى أ. هشام الحاج وفداً من الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم العالي ضم كل من أ. نائل الربعي نائب مدير عام الشئون الإدارية، و أ. حسام الزهارنة مدير دائرة التعديلات و أ. فؤاد الأسمر مدير دائرة الأرشيف، بحضور رئيس قسم الشؤون الإدارية أ. جميل خريس.

ورحب الحاج بالوفد الزائر مؤكداً على أهمية التواصل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية الوسطى لتنفيذ الخطط التطويرية للوزارة في النواحي الإدارية والفنية للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية وخدماتية للجمهور الداخلي والخارجي.

نائب مدير عام الشؤون الإدارية أوضح أن الزيارة تهدف للاطمئنان على سير العمل والاطلاع على حاجة المديرية والمدارس من الكوادر البشرية ضمن الخطط التطويرية، واشاد الربعي بجهود مديرية التربية والتعليم وقسم الشؤون الإدارية والدور الكبير الذي يلعبه القسم في إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات.