سرحان يناقش عدداً من القضايا مع منسق الشؤون الإنسانية

غزة- الرأي

التقى م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان السيدة لين هاستنجس المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الدائرة الإعلامية في الوزارة اليوم الثلاثاء، أن الجانبان ناقشا جملة من القضايا أبرزها مشاريع ترميم بيوت الفقراء، وتدعيم شاطئ بحر غزة، والمشاكل التي تتعلق بإعاقة إدخال بعض مواد البناء لقطاع غزة.

كما استعرض اللقاء جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان في برنامج الاعمار وبرامج العمل مع وكالة الأونروا وبرنامج UNDP فيما يتعلق بالإعمار، وحث المانحين للإيفاء بتعهداتهم لاستكمال عملية الإعمار، خاصة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأعرب وكيل الوزارة سرحان عن تقديره لجهود الهيئات الأممية في مشاريع الاعمار والتعاون والتنسيق الدائم مع الوزارة.