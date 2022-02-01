العمل على تحويل مستوصف النصيرات إلى مركز خدمة طوارئ

الوسطى- الرأي

اتفق رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري مع مدير دائرة المنطقة الوسطى بوزارة الصحة د. ناهض جودة، على إعادة تأهيل عيادة النصيرات "المستوصف" بشكل كامل، وذلك بتمويل من منظمة الصحة العالمية.

وأشار جودة إلى أنه سيتم العمل على تطوير المبنى القائم والخدمات الموجودة فيه، وإضافة خدمتي الأشعة والمختبر، بحيث يتم تطوير المكان من عيادة إلى مركز خدمة طوارئ يخدم كافة سكان النصيرات والمنطقة الوسطى، ويعمل على مدار الساعة.

ومن جانبه أكد مغاري على أن تطوير مستوصف النصيرات ضمن أولويات اهتمامات المجلس البلدي، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على تطوير المستوصف بما يلائم احتياجات سكان النصيرات، ويمكنّهم من الاستفادة منه على الوجه الأمثل.

الجدير بالذكر أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع تطوير المستوصف خلال الأيام المقبلة، بحيث يتحول إلى مركز خدمات طوارئ، وإضافة غرفتين للأشعة والمختبر، وتطوير الخدمات المقدمة.