أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

09:55البرازيل تسحق باراغواي 4-صفر في تصفيات كأس العالم

09:415 وفيات و2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

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