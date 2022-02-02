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براءة اختراع جديدة لأبل تتعرف على الشخص من شكل قناة الأذن

02 شباط / فبراير 2022 09:00

براءة اختراع جديدة لأبل تتعرف على الشخص من شكل قناة الأذن
براءة اختراع جديدة لأبل تتعرف على الشخص من شكل قناة الأذن

يمكن أن تتحقق AirPods الخاصة بشركة أبل قريبا من هوية المستخدم استنادًا إلى أذنه، مما قد يمنع استخدامها من جانب اللصوص، حيث قدم عملاق التكنولوجيا براءة اختراع لجهاز قياس بيولوجي داخل الأذن يستخدم إشارات فوق صوتية تنعكس على جدران قناة أذن المستخدم، ستمنع هذه التكنولوجيا من استخدام AirPods المفقودة من جانب أي شخص آخر غير المالك في حالة ضياعها أو سرقتها.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشكل سماعات AirPods وسماعات الرأس الأخرى خطرًا أمنيًا لأنه يمكن لأي شخص ارتدائها لإعطاء أوامر Siri أو حتى الوصول إلى المعلومات الخاصة.
 
لكن براءة الاختراع الجديدة لأبل، الممنوحة من جانب مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، تقول إن براءة الاختراع هذه تتعلق بشكل عام بتعريف المستخدم، وبشكل أكثر تحديدًا، بتحديد المستخدم باستخدام سماعات الرأس.
 
ومع ذلك، لم يتم ذكر AirPods على وجه التحديد في براءة الاختراع، مما يشير إلى أن المنتج قد يأتي تحت اسم مختلف.
 
كما سيكون بمثابة شكل جديد من أشكال القياسات الحيوية، تمامًا مثل التعرف على الوجه واكتشاف بصمات الأصابع المستخدمة بالفعل لإلغاء قفل الهواتف الذكية.
 
وتعترف أبل بأن سماعات الرأس اللاسلكية التقليدية التي تتصل بالهاتف الذكي لشخص ما تسمح عادةً باستخدامها من جانب شخص غير مصرح له.
 
جاء في براءة الاختراع أن "الأنظمة التقليدية لا تتناول ما إذا كان المستخدم الذي يرتدي سماعات الرأس مصرحًا له بالتفاعل مع الميزات الشخصية للجهاز، مثل تلقي الرسائل من الجهاز، ونتيجة لذلك، قد تخاطر الأنظمة التقليدية بنشر معلومات شخصية من جهاز مرتبط لمستخدمي سماعات الرأس المقابلة غير المصرح لهم".

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