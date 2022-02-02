شُرطة الطــاقة ترافق طواقم شركة الكهرباء في ضبط التعديات

غزة- الرأي

رافقت دائرة شرطة سلطة الطاقة، الطواقم الفنية بدائرة التفتيش والمتابعة في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة، في مهام ضبط التعديات المخالفة والغير شرعية على الشبكة الرئيسية العامة للكهرباء وإزالتها.

وفي هذا الصدد، قال العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة سلطة الطاقة :"إن الطواقم الفنية لشركة الكهرباء أزالت (22) خط كهرباء مُختلس في كافة محافظات قطاع غزة وصادرت الكوابل الخاصة بها, بالإضافة إلى تحرير محاضر ضبط لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها".

وفي سياقٍ آخر أوضح العقيد حمادة أن الدائرة القانونية بالشركة أنجزت (12) قضية من القضايا الصعبة والتي كانت عالقةً لسنوات عديدة في شركة الكهرباء .

وأثنى العقيد حمادة على الجهود المبذولة لعناصر شرطة الطاقة وطواقم الشركة في المتابعة وكشف جميع الخطوط و"القلابات" المختلسة من الشبكة الرئيسية, وحماية المال العام من العابثين.