البرازيل تسحق باراغواي 4-صفر في تصفيات كأس العالم

أحرزت البرازيل هدفين في آخر أربع دقائق، أحدهما كان الهدف الدولي الأول لرودريجو لاعب ريال مدريد، لتفوز 4-صفر على باراغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في بيلو هوريزونتي مساء يوم الثلاثاء.

وأنهت النتيجة آمال باراغواي في التأهل لكأس العالم، بينما عززت البرازيل تصدرها للمجموعة، وأكدت على مكانتها من بين أبرز المرشحين لحصد اللقب في ديسمبر كانون الأول المقبل.

وتنفرد البرازيل بقمة مجموعة أمريكا الجنوبية دون هزيمة في 15 مباراة، وعززت سجلها القياسي بالبقاء 61 مباراة متتالية على أرضها دون خسارة في تصفيات كأس العالم.

وتأتي باراغواي، التي لم تحقق أي فوز في أول خمس مباريات للمدرب جويرمو باروس سكيلوتو، في المركز التاسع وقبل الأخير في التصفيات برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.

وقضى رافينيا لاعب البرازيل ليلة ناجحة ومحبطة أيضا حيث سجل هدفا، وسدد في القائم، وهز الشباك دون احتساب الهدف.

واعتقد رافينيا جناح ليدز أنه منح التقدم 1-صفر للبرازيل بعد 93 ثانية فقط من البداية، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مناقشة طويلة مع حكم الفيديو المساعد.

لكن بعد 28 دقيقة من البداية، سيطر رافينيا على تمريرة طويلة من ماركينيوس، وراوغ المدافع بمهارة، ثم سدد بقوة داخل المرمى.

ولم يكن رافينيا محظوظا في بداية الشوط الثاني، عندما سدد كرة قوية ارتدت من القائم وخرجت من الملعب.

وأحرز فيليب كوتينيو الهدف الثاني المستحق لأصحاب الأرض بتسديدة بعيدة المدى في الزاوية العليا من حوالي 30 مترا.

وجعل أنطوني النتيجة 3-صفر قبل أربع دقائق من النهاية بتسديدة متقنة على يمين الحارس الذي اكتفى بمتابعة الكرة فقط.

واختتم رودريجو الأهداف في اللحظات الأخيرة، وسط سيطرة تامة من المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات.

واقترب فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا ولوكاس باكيتا من التسجيل للبرازيل التي ضمنت التأهل في وقت سابق لكأس العالم، وأجرت تغييرات عديدة على التشكيلة الأساسية.

وغاب نيمار مهاجم البرازيل البارز بسبب الإصابة، كما شارك عدة لاعبين بشكل نادر في التشكيلة الأساسية مثل الحارس إيدرسون ولاعب الوسط فابينيو والظهير الأيسر أليكس تيليس والقائد داني ألفيس.

وشارك برونو جيمارايش، المنضم حديثا إلى نيوكاسل يونايتد، كبديل مع البرازيل في الشوط الثاني.