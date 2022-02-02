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أوقاف خان يونس تناقش تفعيل المركز القرآني في "الإسلامية"

02 شباط / فبراير 2022 11:02

خانيونس- الرأي

نظمت مديرية أوقاف خان يونس والإدارة العامة للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف زيارة الى الجامعة الاسلامية فرع الجنوب، بهدف مناقشة تفعيل المركز القرآني في حرم الجامعة الاسلامية بالجنوب.

وأكد مدير أوقاف خانيونس د. محمد الغلبان أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل وتطوير العمل المشترك بين الأوقاف والجامعة الإسلامية في المجالات ذات الصلة ومنها المركز القرآني الذي تم تأسيسه في وقت سابق، مشيراً إلى أن ثمرة تفعيل المركز القرآني سيجنيها الطلبة وإدارة الجامعة على حد سواء لما سيكون له من أثر في ضبط السلوك ونبذ للظواهر السلبية داخل الجامعة.

وتقدم الغلبان بالشكر للجامعة الإسلامية على حسن الاستجابة والتفاهم وتذليل كافة العقبات من أجل تفعيل المركز ليكون متاحاً امام الطلبة في أقرب وقت متمنياً المزيد من التعاون المشترك في خدمة الدين والعمل الدعوي في المحافظة.

بدورها أوضحت د. كفاح الرملي مدير عام التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف أن تفعيل المركز القرآني سيلقي بظلاله على المسيرة التعليمية لطلبة الجامعة نظرا لانعكاس حفظ كتاب الله وتطبيق تعاليمه والتحلي بأخلاق القرآن الكريم في هيئاتهم وشخصياتهم وأخلاقهم على تحصيلهم العلمي نحو الأفضل وكذلك تغذية الجانب الدعوي والأخلاقي.

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