​نيابة الوسطى تعقد اجتماعاً مع قسم مكافحة المخدرات

الوسطى- الرأي

عقدت نيابة الوسطى الجزئية، ممثلةً بعضوَي النيابة أ. خالد حلس، و أ. صبحي برغوت، اجتماعاً بمقر قسم مكافحة المخدرات بالمحافظة الوسطى، مع مدير القسم المقدم/ منذر أبو سويرح، بحضور نائبه المقدم/ محمد نور، ولفيف من المحققين؛ لتعزيز التعاون المشترك.

وأكد الأطراف خلال الاجتماع على مواصلة محاربة آفة المخدرات أمنياً ومجتمعياً وقضائياً وتوعويًا، والعمل الجاد مع مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة المتعاطين وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتم التوافق على آلية الحصول على أذونات التفتيش، والالتزام بالمعايير التي رسمها وحددها القانون فيما يتعلق بالتفتيش والضبط والتوقيف والتحرّي والتحقيق، ومراعاة الدقة في وزن المواد المخدرة، ومطابقة تقرير الضبط لها.

كما ناقش الاجتماع بعض الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل، ووضع الحلول لها، وآلية التنسيق والتواصل المستمر بين النيابة العامة وقسم مكافحة المخدرات، والتأكيد على آلية تجويد العمل، وسلامة الإجراءات المتخذة؛ تحقيقاً للعدالة المجتمعية وسيادة القانون.