أوقاف وبلدية رفح يبحثان سبل تنفيذ مبادرة تعزيز قيم المواطنة

رفح- الرأي



بحثت مديرية أوقاف رفح مع وفدٍ من لجنة المساءلة المجتمعية في بلدية رفح سبل تنفيذ المبادرة المجتمعة الخاصة بتعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية, والتي تستهدف طلاب مدارس الحكومة والوكالة من المرحلة الاعدادية حتى الصف العاشر.



بدوره ثمن رئيس قسم الشئون الإدارية بالمديرية م. محمد أبو غالي جهود بلدية رفح في خدمة المواطنين في ظل الظروف الصعبة, مبدياً سعادته لتنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع التي تساهم في تعزيز قيم المواطنة والمشاركة.



وأوضح أبو غالي أن الأوقاف أبوابها مشرعة للتعاون والشراكة مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.