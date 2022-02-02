الحكم المحلي تناقش احتياجات قطاع البنية التحتية للعام 2022

غزة- الرأي

شاركت وزارة الحكم المحلي في ورشة عمل بعنوان " قطاع غزة بين الواقع والمأمول"، لنقل احتياجات وتطلعات قطاع البنية التحتية خلال عام ٢٠٢٢ بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأهلية والمحلية والمانحة.

حيث نفذت الورشة مؤسسة غزة ديستك، وتأتي مشاركة الإدارة العامة للمشاريع في وزارة الحكم المحلي ضمن استراتيجية ورؤية المؤسسة بتعزيز التعاون مع المؤسسات العاملة في قطاع البنية التحتية.

حيث شارك بالورشة كلاً من مدير عام المشاريع م.رامي المصري، م.محمود حمدان، م.شاكر عايش.

بدوره، عبّر م.رامي المصري خلال اللقاء عن واقع البنية التحتية في قطاع غزة، والأزمات التي يتعرض لها الواقع، حيث تم في نهاية اللقاء تكريم م.رامي المصري ممثلا عن وزارة الحكم المحلي.