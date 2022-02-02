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عشائر خانيونس تُعالج 178 قضيةً خلال شهر يناير

02 شباط / فبراير 2022 11:35

عشائر خانيونس تُعالج 178 قضيةً خلال شهر يناير
عشائر خانيونس تُعالج 178 قضيةً خلال شهر يناير

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح في وزارة الداخلية والأمن الوطني بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة 175 قضية خلال شهر يناير.

وذكر  حمدان النجار مدير شؤون إلا صلاح والعشائر في محافظة خانيونس أن القضايا المعالجة تنوعت بين قضايا مالية ومشاجرات واراضي وسرقة وغيرها.

وبين أنه تم إنجاز 85 قضية مشاجرة بين المواطنين و28 قضية مالية و15 حوادث، إلى جانب 31 قضايا عائلية و11 أراضي و5 قضايا سرقة.

ولفت النجار أنه تم تشكيل 13 لجنة إصلاح خلاص الشهر الماضي حيث تم الافراح عن 107 نزلاء من خلال اللجان التي تم عقدها للإصلاح بين المتخاصمين.

وبين أنه تم استرداد مبالغ مالية لصالح المواطنين بلغت 137 ألف 506 شيكل، و7 آلاف و500 دولار، و55 ألف و500 دينار.

وأشارت العشائر إلى أنها تسعى جاهدة لإصلاح ذات البين ومعالجة جميع القضايا التي تصلهم بشكل ودي.

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