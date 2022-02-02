التعليم تُناقش تطبيق "دليل التوجيه المهني" في المدارس

غزة- الرأي

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني والإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، تطبيق دليل التوجيه المهني بشكل تجريبي على عينة من المدارس الحكومية بقطاع غزة.



وأضحت الوزارة أن الدليل عبارة عن منهاج إجرائي سيتم تنفيذه على شكل حصص صفية لطلبة الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بهدف توجيه الطلبة لاختيار التخصص المستقبلي الذي يتلاءم مع قدراتهم وميولهم واهتماماتهم ومتطلبات سوق العمل.



وقالت إنه من المقرر البدء في تنفيذ حصص التوجيه المهني على الطلبة خلال الفترة القريبة.



وقد عقدت الوزارة لقاء حول تطبيق الدليل في المدارس بمشاركة مدير دائرة الكليات أ. تيسير خضير، ورئيس قسم الإرشاد التربوي أ. أنور أحمد، ومدير التعليم المهني أ. سعيد جاد الحق، ومن دائرة الكليات م. رولا شحادة، وحضور عدد من المرشدين التربويين.

