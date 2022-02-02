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شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة "17" ألف شيكل

02 شباط / فبراير 2022 11:44

شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة "17" ألف شيكل
شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة

غزة- الرأي

أنهت العــلاقات العامة بشرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة خلافًا ماليًا بين اثنين من المواطنين على إثر خلافٍ حول "مواد زراعية " بينهما.

وذكر المقدم غالب الشاعر بقسم حل النزاعات بمركز شرطة رفح: أنه وبناءً على تكليفٍ ورد من النيابة العامة بمتابعة الشكوى، تم استدعاء طرفي الخلاف: المشتكي "ر، ا" والمشكو ضده "ع، ض" إلى مكتب العلاقات العامة، للاستماع إلى بيناتهما والوصول إلى حلٍ يُنهي الخلاف .

وأوضح المقدم الشاعر أن الخلاف حول ثمن "مواد زراعية" قُدرت قيمتها الإجمالية بــ"17.340" شيكل, لافتًا إلى أنه وبعد سلسلة مشاورات ومداولات بين الطرفين, تم إنهاء الخلاف وعقد الصلح بينهما وتوقيع سند اتفاق يقضي باستلام المشتكي حقوقه بسندات دفع مُلزمة.

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