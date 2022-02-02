التعليم العالي يعقد لقاًء حول" بحوث السيادة الغذائية في فلسطين"

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي لقاًء حول آليات تطبيق بحوث علمية في مجال السيادة الغذائية في فلسطين.



وشارك في اللقاء وكيل الوزارة المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة، ومدير عام التعليم الجامعي د. خليل حماد، ومدراء من التعليم العالي: أ. محمد بركات، وأ. ممتاز الأغا، وأ. تيسير خضير، كما شارك مسؤول برنامج غزة للزراعة الحضرية أ. أحمد الصوراني، ورئيس جمعية الهيدرولوجيين أ. رياض حنينة، وممثل عن الكلية الجامعية د. سماح حسونة.



ويأتي اللقاء في إطار متابعة الوزارة للبحوث العلمية والإجرائية التي تُنفّذ في القطاع في كافة مجالات البحث العلمي، وذلك لتشجيع المزيد من الباحثين على تقديم أبحاث رصينة يُمكن أن تطبق توصياتها بهدف خدمة المجتمع الفلسطيني والعالم.



يشار إلى أن بحوث السيادة الغذائية في قطاع غزة هي مشروع تنموي مدته 30 شهراً ينفذه عدد من المؤسسات والباحثين ويهدف إلى تطوير أنظمة الزراعة الحضرية، ويركز جانب من البحوث على المشاريع والنظم الغذائية الحضرية التي تقودها النساء بهدف تمكين المرأة الفلسطينية.