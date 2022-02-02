أوقاف غزة تناقش آليات تطوير واقع حلقات التحفيظ الخاصة بالإناث

غزة- الرأي

عقدت مديرية أوقاف غزة لقاءً مع المحفظات بقسم العمل النسائي, في مسجد السوسي بالمحافظة لمناقشة آليات تطوير واقع حلقات التحفيظ، بحضور رئيس قسم العمل النسائي بالمديرية أ. تغريد مريش.



وخلال كلمة له أشاد مدير أوقاف غزة د. محمد سالم بجهود قسم العمل النسائي في مجال القرآن الكريم، منوهاً بأنه تم تخريج عدد من الحافظات لكتاب الله خلال العام الماضي ، وبصدد تخريج 15 حافظة خلال شهر شباط الجاري.



وأوضح أن العمل النسائي يُشرف على تنفيذ عشرات الدورات المتعلقة بعلوم القرآن الكريم المختلفة من خلال الإدارة العامة للعمل النسائي ودائرة القرآن الكريم بوزارة الأوقاف.

بدورها أكدت مريش على أهمية التعاون بين المحفظات وتبادل الخبرات لخدمة القرآن الكريم في مجالاته المتعددة، والعمل ضمن فريق عمل واحد متعاون ومتفاهم.