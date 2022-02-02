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خلال اجتماعه بالإدارة العامة للتفتيش القضائي..

النائب العام: تنظيم الملف الجزائي ودقة التحقيقات يوثق حقوق المواطنين

02 شباط / فبراير 2022 12:14

النائب العام: تنظيم الملف الجزائي ودقة التحقيقات يسهم بتوثيق حقوق المواطنين
النائب العام: تنظيم الملف الجزائي ودقة التحقيقات يسهم بتوثيق حقوق المواطنين

غزة- الرأي

قال النائب العام المستشار د. محمد النحال، خلال اجتماعه في مكتبه، مع رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي المستشار يحيى الفرا، برفقة وكلاء النيابة من أعضاء إدارة التفتيش، وبحضور رئيس وحدة المظالم واستقبال الجمهور المستشار هيثم مهنا، والطاقم الإداري والفني لإدارة التفتيش، أن "تنظيم الملف الجزائي ودقة التحقيقات واستيفائها كافة التفاصيل، واستمرارية الجولات التفتيشية على النيابات والمراكز الشُّرَطية؛ يُسهم بتوثيق حقوق المواطنين وسرعة إجراءات التقاضي، وتطوير الخدمات العدلية، وإدانة المجرمين أمام القضاء، وإحقاق الحقوق لأصحابها".

فيما أوضح المستشار النحال أن اللقاءات الدورية والمتواصلة التي تناقش الإشكاليات والمعيقات، تخرج بتوصيات مُلزمة وتوحّد الإجراءات في سير الملف الجزائي، وتطوّر جودة أداء منظومة العدالة، وتُسهم بارتقاء مؤسسة النيابة العامة، مما يُرسي قواعد العدل وسيادة القانون ومحاربة الجريمة.

من ناحيتهم، بيّن المستشار الفرا وأعضاء التفتيش القضائي أن إدارته تعكُف باستمرار على عقد جولات تفتيشية ومعايشة يومية للنيابات كافة، بالإضافة إلى التفتيش الدوري على عمل أعضاء النيابة العامة في الجوانب الفنية والإدارية؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها، كما تقوم بعقد اللقاءات التشاورية والتفتيشية الدورية على المراكز الشرطية وإداراتها المختلفة؛ للاطمئنان على سير العمل في إطار العدالة الإجرائية، وتعمل بكامل طاقتها للتشبيك المستمر والتعاون المشترك مع كافة المراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع؛ تعزيزاً للشراكة الدائمة، ووقوفاً على أهم الإشكاليات والمظالم الواردة إليهم، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية السارية في جميع مكونات منظومة العدالة.

والجدير ذِكره أن النائب العام يعكف على مواصلة لقاءاته الدورية مع كافة مكونات وإدارات النيابة العامة؛ معايشةً لأعمالهم وإجراءاتهم الإدارية، وتدعيماً لجهودهم المبذولة، وتذليلاً للعقبات التي قد تواجه مسيرة العدالة.

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