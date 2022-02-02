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"المدهون" و"نعيم" يبحثان سبل تفعيل ودعم الأسرى دولياً

02 شباط / فبراير 2022 12:41

"المدهون" و"نعيم" يبحثان سبل تفعيل ودعم الأسرى دولياً

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الأسرى  بهاء الدين المدهون، مع د. باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية في حركة حماس، سبل تعزيز التعاون المشتركة بما يخدم تفعيل ودعم قضية الأسرى في المحافل الدولية.

وبين المدهون أن الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال تعيش أوضاع صعبة في ظل الإجراءات القمعية مستمرة ومتواصلة ترتكبها إدارة سجون الاحتلال بحقهم، وهم بحاجة إلى كل الجهود القانونية والسياسية لفضح هذه الممارسات.

وأشار إلى أهمية تفعيل ملف التواصل الدولي للوصول إلى أكبر عدد من النشطاء والمتضامنين والمؤسسات الحقوقية الدولية واطلاعهم على حجم الانتهاكات والممارسات الوحشية التي يعترض لها لها الأسرى والعمل على دحض رواية الاحتلال وتشكيل لوبي من المتضامين والمدافعين عن قضية الأسرى.

من جانبه رحب د. باسم نعيم بالتعاون المشترك فيما بخدم قضية الأسرى التي تشكل ثابت مهم من عمل المجلس ودائما قضية الأسرى حاضرة في التقارير والمرسالات والأنشطة التي يقوم بها المجلس، وكان أخرها إقامة دبلوم متخصص بقضية الأسرى شارك فيه أكثر من 400 متدرب جلهم من خارج فلسطين.

وأبدى نعيم استعداد المجلس تقديم كافة الإمكانات المتاحة لدية بما يخدم قضية الأسرى، سواء عبر التقارير الدورية التي يتم إصداراها أو الدورات التدريبية والعمل على التحشيد للقضايا الملحة بما يساهم في تفعيل قضايا الأسرى على البعد الدولي.

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