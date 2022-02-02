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المالية: صرف رواتب المتقاعدين غدًا الخميس

02 شباط / فبراير 2022 12:52

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير الماضي غداً الخميس.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج، وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة فايروس كورونا.

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