المالية: صرف رواتب المتقاعدين غدًا الخميس

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
02 شباط / فبراير 2022 12:52
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير الماضي غداً الخميس.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج، وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة فايروس كورونا.
البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين
13:14الأدلة الجنائية بخانيونس تكشف قضيةَ سطوٍ على محل تجاري
12:33الصحة: غالبية الإصابات المسجلة هي بمتحور "أوميكرون"
12:41"المدهون" و"نعيم" يبحثان سبل تفعيل ودعم الأسرى دولياً
11:53التعليم: تمديد تأخير الدوام المدرسي حتى 17 فبراير
12:10الاقتصاد تضبط كمية فضة غير مدموغة بغزة
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015