المالية: صرف رواتب المتقاعدين غدًا الخميس

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير الماضي غداً الخميس.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج، وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة فايروس كورونا.