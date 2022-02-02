الأدلة الجنائية بخانيونس تكشف قضيةَ سطوٍ على محل تجاري

خانيونس- الرأي

كشف قسم الأدلة الجنائية بمحافظة خان يونس وبالتعاون مع مباحث غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ملابسات قضية السطو على سوبر ماركت والذي يعود ملكيته لأحد المواطنين بمنطقة "بطن السمين" غرب المحافظة.

وأوضح الرائد إسماعيل أبو خاطر رئيس قسم الأدلة الجنائية بخان يونس أن إشارةً وردت من المباحث العامة تفيد بوجود واقعة سطو على سوبر ماركت بمنطقة اختصاصه، مبينًا تحريكه طاقمًا من الأدلة الجنائية فورًا لمكان الواقعة للمعاينة ولرفع البصمات.

وذكر الرائد أبو خاطر أن الطاقم نجح في رفع بصمة غبارية من مسرح الجريمة قد تم تصويرها بعدسة المايكرو، وبعد أخذ البصمات من عدد من المشتبه بهم، تم استدعاؤهم من قبل مباحث غرب خان يونس ومن ثم مقارنة ومضاهاة البصمات مع أحد المشتبه بهم, وهو المدعو" م.ل" حيث تطابقت بصمته مع البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة.

وأشار الرائد أبو خاطر إلى أنه تم إعداد تقرير فني بذلك، ورفعه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة في القضية، لافتاً إلى أنه وبعد التحقيق مع المشتبه به لدى المباحث العامة قد اعترف وأقر بالجريمة.