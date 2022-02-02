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طواقم جودة البيئة ترصد الأضرار الناجمة عن المنخفض الأخير

02 شباط / فبراير 2022 01:51

طواقم جودة البيئة ترصد الأضرار الناجمة عن المنخفض الأخير
طواقم جودة البيئة ترصد الأضرار الناجمة عن المنخفض الأخير

غزة- الرأي

رصدت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة، الأضرار الناجمة عن المنخفض الأخير على حرم الشاطئ.


وسجلت طواقم وحدة حماية البيئة الأثار الناجمة عن المنخفص الجوي الأخير الذي تسبب بانهيارات في حرم الشاطئ في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة.


في حين أكدت الطواقم أن المنخفض الجوي الاخير نجم عنه نزوح الرمال من الشاطئ في محافظة خانيونس الي شارع الرشيد بكميات كبيرة أدت لإغلاق بعض اجزاءه وإختفاء معالم الشارع، ويتم المتابعة مع وزارة الاقتصاد بخصوص ترحيل كميات الرمال من المنطقة.


بالإضافة لذلك رصدت الطواقم بلاغ بخصوص حفر آبار بدون ترخيص في منطقة خانيونس، حيث توجهت طواقم وحدة التنظيم إلي المكان وقامت بعمل اللازم حسب الأصول.
 

273033510_10209923079271165_208001276958367206_n طواقم جودة البيئة ترصد الأضرار الناجمة عن المنخفض الأخير طواقم جودة البيئة ترصد الأضرار الناجمة عن المنخفض الأخير
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