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"محيسن": نسعى لتهيئة البيئة المناسبة للمراكز الشبابية لخدمة المجتمع

02 شباط / فبراير 2022 01:57

محيسن": نسعى لتهيئة البيئة المناسبة للمراكز الشبابية لخدمة المجتمع الفلسطيني
محيسن

غزة- الرأي

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة  أحمد محيسن، أن الهيئة تسعى إلى تهيئة البيئة المناسبة لتطوير عمل المراكز الشبابية والارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها والتي تعود بالفائدة على شرائح المجتمع الفلسطيني كافة.


جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الهيئة في مدينة غزة، وفدًا من جمعية نماء للتنمية والتطوير يترأسه مديرها التنفيذي الأستاذ موسى البرش.


وثمّن محيسن الجهود التي تبذلها المراكز الشبابية والهمة العالية والمسؤولية الاجتماعية التي تقدمها تجاه المجتمع الفلسطيني وكان أخرها خلال المنخفضات الجوية الأخيرة والأزمات الإنسانية التي تسببت بها، مؤكدًا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المراكز وتعمل على تسهيل مهام كافة الجهات التي تسعى للارتقاء بالعمل الشبابي في قطاع غزة.


واستعرض محيسن أبرز الإنجازات التي حققتها والمشاريع التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي، بموازنات تزيد عن مليون ونصف مليون دولار، أبرزها دعم المشاريع الريادية للشباب بموازنة نحو 150 ألف دولار، ودعم المبادرات الشبابية بموازنة 10 آلاف دولار، ودعم المبادرات الثقافية بموازنة 8 آلاف دولار.


من جانبه قدم البرش تعريفًا شاملًا حول جمعية نماء وأهم مشاريعها التنموية التي تخدم فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني، مؤكدًا سعيها لتعزيز تعاونها مع المؤسسات الحكومية لتطوير خدماتها وتوسيع شرائح المستفيدين منها، لافتًا إلى أنها تسعى إلى تدشين مركز شبابي تابع للهيئة يخدم المواطنين في منطقة شمال قطاع غزة.
وفي نهاية الزيارة قدم الوفد درعاً تذكارياً للأستاذ أحمد محيسن باسم جمعية نماء للتنمية والتطوير.
 

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