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النقل والمواصلات تعزز علاقاتها مع المؤسسات الإعلامية الشريكة

02 شباط / فبراير 2022 01:59

النقل والمواصلات تعزز علاقاتها مع المؤسسات الإعلامية الشريكة
النقل والمواصلات تعزز علاقاتها مع المؤسسات الإعلامية الشريكة

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والمواصلات، عدة زيارات لمؤسسات إعلامية وذلك؛ بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة والجهات الأخرى من أجل تعزيز ونشر ثقافة الوعي المروي بين المواطنين.

وبيّن مدير عام العلاقات العامة والإعلام  خليل الزيان، أن إدارته تسعى لزيادة علاقاتها مع الجهات الإعلامية وتعميم كل ما يتعلق بالوزارة من رسوم التراخيص والتخفيضات ونشر ثقافة احترام قانون المرور عند عابري الطريق.

من جهة أخرى أعرب سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، عن سعادته تجاه مبادرة وزارة النقل والمواصلات في التعاون بينهما وتعزيز ثقافة الوعي المروري بين المواطنين عامة والسائقين خاصة.

بدوره بين عماد زقوت مدير إذاعة الأقصى أن إذاعته على أتم الإستعداد لتوفير ما يلزم من أجل زيادة معرفة المواطنين بقانون المرور، منوهاً أنه تم تخصيص مساحة في الدورة البرامجية لوزارة النقل والمواصلات من أجل تنفيذ برنامج إذاعي بشكل أسبوعي يتم توجيه فيه نصائح ومعلومات للسائقين.

ed1a964d-9669-4dc2-a85a-7fefc1231b82 b8148183-6f47-49bc-b13a-76e00e64a6c6 النقل والمواصلات تعزز علاقاتها مع المؤسسات الإعلامية الشريكة
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