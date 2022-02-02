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في مقر سلطة المياه وجودة البيئة

سلطة المياه تناقش توفير احتياجات لجنة المياه والبيئة

02 شباط / فبراير 2022 02:23

في مقر سلطة المياه وجودة البيئة اجتماع للجنة المياه والبيئة الخاصة بالمخطط الاقليمي سلطة المياه وجودة البيئة – دائرة الاعلام : عقدت لجنة المياه والبيئة الخاصة بالمخطط الاقليمي اجتماعا تشاوريا في مقر سلطة المياه وجودة البيئة، وذلك بإدارة مدير عام وحدة حماي
في مقر سلطة المياه وجودة البيئة اجتماع للجنة المياه والبيئة الخاصة بالمخطط الاقليمي سلطة المياه وجودة البيئة – دائرة الاعلام : عقدت لجنة المياه والبيئة الخاصة بالمخطط الاقليمي اجتماعا تشاوريا في مقر سلطة المياه وجودة البيئة، وذلك بإدارة مدير عام وحدة حماي

غزة- الرأي

عقدت لجنة المياه والبيئة الخاصة بالمخطط الاقليمي اجتماعاً تشاورياً في مقر سلطة المياه وجودة البيئة، وذلك بإدارة مدير عام وحدة حماية البيئة م.بهاء الأغا.


حيث اعتبر م.بهاء الأغا أن الغرض الاساسي من الاجتماع هو الاتفاق على المؤشرات والبيانات المطلوب توفيرها لكل قطاع من قطاعات لجنة المياه والبيئة، فيما استعرض م.محمد مصلح المؤشرات المقترحة لكل مكونات قطاع المياه والبيئة والتي ستصف بشكل رقمي أو خرائط هذا القطاع، والوثائق التي وصلت للجنة من الاعضاء والخاصة بكل قطاع.


الاجتماع كان بالتعاون ما بين مجلس الخدمات المشترك، وزارة الحكم المحلي، وزارة الزراعة، مصلحة مياه بلديات الساحل.


وخلص الاجتماع لعدة توصيات من أبرزها، الاتفاق على تقسيم القطاعات ضمن لجنة المياه والبيئة لثلاث قطاعات وهي: قطاع المياه والصرف الصحي، وقطاع النفايات(صلبة، خطرة، زراعية، انشائية،.......)، وقطاع البيئة(التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية، المساحات الخضراء، التربة)، وأن تكون مسئولية كل قطاع الاتفاق على تحديد البيانات والمؤشرات لوصف القطاع حالياً وتوقع التطور في على فترتين(8 سنوات، 16 سنة) ومن ثم تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة.
 

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