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وتؤكد على تعزيز وسائل تعلم الأطفال عملياً

الكنيسة البيزنطية تستقبل طلبة المدارس بالشمال

02 شباط / فبراير 2022 02:32

الكنيسة البيزنطية تستقبل طلبة المدارس بالشمال
الكنيسة البيزنطية تستقبل طلبة المدارس بالشمال

غزة- الرأي

استقبلت إدارة  الكنيسة البيزنطية  طلبة المدارس  بمنطقة شمال غزة  ، وذلك في اطار تعزيز التوعية لشرائح المجتمع بمعرفة ارثهم وحضارتهم وتاريخهم المجيد في كافة  الحقب الزمنية ، والإرتقاء والنهوض بوسائل  تعلم الأطفال في المدارس عملياً ، من خلال المشاهدة والتجربة  والتعرف علي المقتنيات الاثرية الوطنية .


وقدم  المرشد  مروان  المصري للطلبة  شرحاَ عن تاريخ الموقع الاثري وسبل الحفاظ عليه و تعليم النشئ  وسرد القصص التاريخية  التي تجسد عراقة غزة ومجد الحضارة الفلسطينية ، مؤكدا   التنسيق مع وزارة التربية والتعليم  لاستقبال الرحلات المدرسية للتعرف علي المعالم الأثرية بالمحافظة .

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