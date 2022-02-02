الكنيسة البيزنطية تستقبل طلبة المدارس بالشمال

غزة- الرأي

استقبلت إدارة الكنيسة البيزنطية طلبة المدارس بمنطقة شمال غزة ، وذلك في اطار تعزيز التوعية لشرائح المجتمع بمعرفة ارثهم وحضارتهم وتاريخهم المجيد في كافة الحقب الزمنية ، والإرتقاء والنهوض بوسائل تعلم الأطفال في المدارس عملياً ، من خلال المشاهدة والتجربة والتعرف علي المقتنيات الاثرية الوطنية .



وقدم المرشد مروان المصري للطلبة شرحاَ عن تاريخ الموقع الاثري وسبل الحفاظ عليه و تعليم النشئ وسرد القصص التاريخية التي تجسد عراقة غزة ومجد الحضارة الفلسطينية ، مؤكدا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستقبال الرحلات المدرسية للتعرف علي المعالم الأثرية بالمحافظة .