الحكم المحلي: شؤون المخاتير تعزز مع أهالي قرية البرير الثقافة الوطنية

غزة- الرأي

عقدت دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي لقاء مع أهالي قرية برير لتوثيق الهوية ونشر الوعي الثقافي.

وكان اللقاء بحضور الوكيل المساعد المستشار حسن ابو ريالة، د. محمد المدهون عن العائلات الفلسطينية، عبدالرحيم الطرشاوي، عفيف عروق .

وناقش الحضور القضايا الوطنية وحق العودة بغية نشر الوعي بين أبناء البلدة وعائلاتهاوكذلك تجهيز مخطط كامل لأراضي البلدة والمنشآت الحيوية فيها واستدامة أحياء المناسبات الوطنية وكل مايتعلق بهذا التوجه بأسلوب حضاري.

وساد اللقاء أجواء وطنية حيث تم الاتفاق علي استدامة التواصل ونشر الوعي الوطني بين كافة العائلات الفلسطينية.