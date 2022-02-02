قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

غزة – الرأي:

اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، عدة قرارات خلال جلستها الدورية اليوم الأربعاء، كما ناقشت اللجنة عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن اللجنة اطلعت على تقرير تقييم عمل الجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع المنخفض الأخير، وأثنت على الجهود التي بُذلت للحد من آثار المنخفض والاستجابة السريعة للأحداث الطارئة.

وبين أنه تم اعتماد محاضر اجتماعات لجنتي "الشئون الاقتصادية والأمن والسلامة، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات للدراسة وإبداء الرأي".

وأشار المكتب إلى أن اللجنة اتخذت خلال جلستها القرارات التالية: