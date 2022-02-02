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الأوقاف تُطلق مسابقة "أحباب القدس" لحفظ القرآن الكريم

02 شباط / فبراير 2022 03:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع جمعية "خير أمة" الخيرية مسابقة بعنوان "أحباب القدس"، لحفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وحُسن الصوت والإتقان ومعرفة معاني كلماته مع المتشابهات وتفسير سورة الأنفال.

وأوضح مدير ديوان الحُفاظ بالوزارة زياد أحمد، أن التسجيل بدأ أمس الثلاثاء الموافق 1/2/2022، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 13/2/2022، عبر مديريات الأوقاف الخمس أو عبر من خلال الأيقونة التالية: (اضغط هنا)

وقال "أحمد": " تشمل المسابقة فرعين، الأول بعنوان الحافظ المبدع ويُشترط في متسابق هذا الفرع أن يكون حافظاً للقرآن كاملاً مع التلاوة والتجويد وحسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلماته بالكامل مع المتشابهات، وتفسير سورة الأنفال".

وأشار إلى أن الفرع الثاني بعنوان الحافظ المتقن فيُشترط في المتسابق أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وحسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلمات كلماته، مع تفسير سورة الأنفال.

ونوه إلى أن سيتم البدء بعقد الاختبارات في المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022.

وذكر أن هناك شروطاً ينبغي أن تتوفر في الراغبين بالمشاركة في المسابقة، أولها أن يكون من حفظة القرآن الكريم من جميع المحافظات.

وبين أنه سيتم السماح بالمشاركة في فرع واحد، وألا يكون قد فاز في المراكز الخمس الأولى بمسابقات دولية أو محلية أو رسمية في نفس الفرع، مع ضرورة حضور حفل التكريم حتى لا يفقد حقه بمكافئة المسابقة.

وبين أن الوزارة رصدت جوائز مالية نقدية قيمة للخمس الأوائل الفائزين في كل من فرع الإبداع وفرع الإتقان وذلك كل حسب درجته، بإجمالي (11.000) دولار.

بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم بالأوقاف عادل صوالحة أن إدارته تهدف من هذه المسابقة إلى تعليم ونشر القرآن الكريم، والحث على الاهتمام به، وبث روح المنافسة بين حفظ القرآن وتشجيعهم على التسابق في حفظه وتثبيته، وإبراز المهرة والمتميزين منهم، وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات الدولية.

ولفت "صوالحة" إلى أن إدارته بصدد إطلاق العديد من الانشطة والبرامج القرآنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، مقدماً في الوقت ذاته شكره وتقديره لجمعية خير أمة الخيرية على جهودها في رعاية المسابقة، وكفالة (٥٠) حلقة تحفيظ مميزة على مستوى قطاع غزة لمدة عام.

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