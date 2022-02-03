الشؤون الإدارية بالصحة تعتمد خطتها التشغيلية لعام 2022

غزة- الرأي

أكد مدير عام الشؤون الادارية بوزارة الصحة أ .محمود حماد على أن جميع الأنشطة التي تضمنتها خطة الإدارة العامة للشؤون الإدارية لعام 2022 والتي تتقاطع وتتكامل مع خطة وزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن الفلسطيني.



وأضاف حماد خلال لقاءه مع مدراء الدوائر صباح اليوم إنه تم الانتهاء من اعداد الخطة التشغيلية للإدارة العامة للشؤون الادارية وضرورة اطلاع كافة الموظفين على مكوناتها واشراكهم والعمل على تشكيل لجان فاعلة للمشاركة في إنجاز الأنشطة المطلوبة وتحقيقها.



ونوه على أهمية تعزيز التواصل وتفعيل الاجتماعات الدورية لمختلف المستويات الإدارية التي تعكس المشهد الحقيقي لبيئة العمل والشراكة في انجاح العمل وتقديم المقترحات البناءة التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات وتعزيز روح الفريق انسجاماً مع اخلاقيات العمل.



وأوضح أ.حماد أنه تم الانتهاء من إجراءات تسكين مدراء الدوائر المرحلة الاولى في وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد.



وناقش أهمية إنجاز دليل الاجراءات الخاص بالإدارة حتى نهاية الشهر الحالي والذي من خلاله يتم قياس المؤشرات وجودة الأداء للدوائر المختلفة.



ووجه شكره للجميع، قائلاً:” الجميع في موقع تقدير وشكر مثمناً كل الجهود التي تبذل كونهم جزء أصيل من لوحة العمل الصحي والمنظومة الصحية الوطنية.