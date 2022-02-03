زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الخضار المحمية

الوسطى- الرأي

نفذ قسمي الإرشاد النباتي، ووقاية النبات بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين- المحافظة الوسطى،جولة ميدانية إرشادية على مزارعي الخضار المحمية،حيث قام طاقم المهندسين، بتقديم كافة الإرشادات، والتوصيات الفنية اللازمة للحصول على إنتاج ذو جودة عالية. وتم التأكيد خلال الجولة على إتباع برامج المكافحة المتكاملة للآفات، وترشيد إستخدام المبيدات الكيميائية، والإلتزام بفترة الأمان الخاصة بكل مبيد، والإهتمام ببرامج التسميد، وتنظيم عملية الري وكيفية الوقاية من أمراض التربة،كما تم تقديم أهم الإرشادات التي تحد من آثار الصقيع على محاصيل الخضار وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأحوال المزارعين في المحافظة الوسطى، قام طاقم المهندسين بحصر وتوثيق الأضرار الناجمة عن المنخفض الأخير،لمتابعة أحوال ومشاكل المزارعين خلال الموسم الحالي.