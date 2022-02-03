أمريكا تفوز 3-صفر على هندوراس في تصفيات كأس العالم

انتصرت الولايات المتحدة 3-صفر على هندوراس الليلة الماضية لتحصد ثلاث نقاط مهمة في طريق التأهل لكأس العالم لكرة القدم.

وبعد خسارتها 2-صفر في كندا يوم الأحد بدأت أمريكا المباراة بحثا عن هدف مبكر.

وهز وينستون ماكيني الشباك بضربة رأس في الدقيقة الثامنة في أجواء شديدة البرودة في مينيسوتا.

وأضاف ووكر زيمرمان الهدف الثاني قبل الاستراحة بعد مراجعة من حكم الفيديو المساعد.

وحسم البديل كريستيان بوليسيك انتصار أمريكا في الشوط الثاني.

وقبل ثلاث جولات من نهاية الدور الأخير للتصفيات رفعت أمريكا رصيدها إلى 21 نقطة في المركز الثاني خلف كندا المتصدرة.

ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة بينما يخوض رابع الترتيب الملحق العالمي.

وأنهت كوستاريكا آمال جاميكا في التأهل بعدما تغلبت عليها 1-صفر.

وتسعى أمريكا للتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد غيابها عن روسيا 2018.

(رويترز)