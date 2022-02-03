غزة الرياضيّ يوقع المتصدر الشجاعية بالتعادل السلبيّ

أوقع نادي غزة الرياضيّ- القادم الجديد إلى الأضواء، المتصدر اتحاد الشجاعية في فخ التعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اليرموك البلديّ، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري العام الممتاز، التي ترعاها شركة أوريدو للموسم الكرويّ2021-2022. وهذا هو التعثر الثالث بفخ التعادل للفريق الأخضر الذي ينافس على اللقب منذ انطلاق المنافسات قبل شهرين ونصف.



خاض الرياضيّ المنافسات بطريقة دفاعيّة بحتة، سرعان ما كانت تتحول إلى هجوميّة متقطعة، وحال لاعبوه دون تمكين لاعبي الشجاعية من الوصول لمرماهم، ومع مرور الوقت، اكتسب الفريق الأبيض الثقة، ونجحوا في إنهاء الشوط الأول سلباً مما أثقل العبء على المتصدر.

وفي الشوط الثاني، اعتمد الجهاز الفنيّ للرياضيّ الأسلوب الدفاعيّ كسابقه، وتمكنوا من مجاراة منافسه نحو التعادل وخطف نقطتين تساهم في تقدمه على سلم الترتيب، ليرفع الشجاعية رصيده إلى 21 نقطة، ويبق متصدراً، وارتقى الرياضيّ إلى المركز السابع برصيد 11 نقطة.



حكم اللقاء الطاقم الدوليّ الذي يضم: محمد أبو شهلا للساحة، وساعده فادي السمهوري، وإسلام الشخريت، ويوسف قشطة رابعًا.

وفي لقاء ثانٍ، حقق شباب خان يونس فوزاً ثميناً وغالياً على شباب جباليا، بنتيجة 1-صفر، على ملعب خان يونس البلديّ. نجح لاعبو شباب جباليا في إغلاق منطقة دفاعهم، ومنع وصول لاعبي خان يونس من الشباك، حتى الدقيقة 85، عندما تمكن الخبير رفيق عاشور من إحراز هدف فريقه في الدقيقة 85.

ورفع خان يونس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف مع خدمات رفح، واتحاد خانيونس، وبقي رصيد شباب جباليا برصيد 7 نقاط في المركز التاسع.



حكم اللقاء: هاني مسمح للساحة، وساعده محمود الصواف، ومحمود أبو حصيرة، وحازم الصوفي رابعًا.

وفي الدرجة الأولى، ضمن الأسبوع السابع، احتكم خدمات البريج وأهلي النصيرات للتعادل، بنتيجة 1-1 على ملعب الشهيد محمد، تقدم البريج عبر أحمد سلامة في الدقيقة 8، وتعادل محمد الصليبي في الدقيقة 11. ورفع أهلي النصيرات رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، والبريج إلى 8 نقاط في المركز التاسع. وفي الدرجة الثانية، ضمن مباريات الأسبوع السابع، فاز القادسية على خدمات دير البلح، بنتيجة 3-صفر على إستاد خانيونس البلديّ، سجلها منصور العجيلي في الدقيقة 25، ومحمد أبو سعدة في الدقيقة 40، وأحمد نصار في الدقيقة 80. وبذلك رفع القادسية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وبقي دير البلح رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف عن خدمات المغازي، والرضوان.



وفي لقاء آخر، فاز الرضوان على المصدر، بنتيجة 4-2 على ملعب بيت لاهيا، سجل الرباعية النجم الشاب في الدقيقة 4، و17، و45، و67، وأمّا هدفا المصدر فأحرزهما عبد الله الهندي في الدقيقتين 28، و73. وبذلك، رفع الرضوان رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس، وبقي المصدر برصيده نقطة وحيدة في المركز الـ16، الأخير.

مباريات الثلاثاء

يلتقي اليوم الثلاثاء، في الدرجة الأولى الأقصى والجلاء- الهابط من الممتازة على ملعب الشهيد محمد، وفي الدرجة الثانية يلاقي خدمات المغازي وبيت لاهيا على ملعب فلسطين الدوليّ.

صحيفة القدس المحلية