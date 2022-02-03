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وخدمات البريج يعبر شباب المغازي

كأس القطاع لكرة السلة..خدمات المغازي يتفوق على مركز جباليا

03 شباط / فبراير 2022 09:45

كأس القطاع لكرة السلة..خدمات المغازي يتفوق على مركز جباليا
كأس القطاع لكرة السلة..خدمات المغازي يتفوق على مركز جباليا

حقق نادي خدمات المغازي- حامل اللقب، فوزاً كبيراً على منافسه خدمات جباليا، بنتيجة 131- 50 على صالة سعد صايل، ضمن بطولة كأس القطاع- دورة المرحوم سعدي الكرنز- دور المجموعات التي ينظمها اتحاد اللعبة، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقد أنهى المغازي الأرباع كافة لصالحه.
سيطر المغازي على مجريات اللقاء، وقاد لاعبوه هجمات منظمة صوب منطقة سلة منافسه، ونجح في اختراق دفاعاته، وبرز من اللاعبين الشاب ريّان ريّان، والنشط محمد أبو غزال، وانتهى بنتيجة واسعة 40-8.
وفي الربع الثاني، أشرك المدرب الجديد للمغازي أحمد حجاج لاعبي الصف الثاني، مستغلاً الفارق الكبير في المستوى والنتيجة، وبرز جباليا العائد للبطولات بصورة متراجعة، وانتهى بنتيجة 26-7.


وفي الربع الثالث، بقي المغازي متقدماً وبرز منه الناشئان حامد أبو معيلق، ومصطفى عياش، ورد جباليا في بعض الفترات بواسطة إسماعيل أبو رويشد، لينتهي بنتيجة 30-10.
وفي الربع الأخير، أشرك المغازي لاعبه المتميز أحمد حجاج، وبقي الفريق على سيطرته، ورد جباليا بثلاثيات مدحت مراد، ومحمود طافش، لينتهي، بنتيجة 35-25، وفوز إجمالي 131- 50. حكم اللقاء: دولي باسل كرون، مروان حمد، محمدالعالول، مسجل محمد سكيك، ميقاتي مؤمن الجربة، ميقاتي 24 ثانية موسى غنام.

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