"الصحة" تطلق مشروعًا لتشغيل 100 صيدلي في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن انطلاق مشروع تشغيل 100 صيدلي من العاطلين عن العمل داخل أروقة المرافق الصحية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت وبتنفيذ من جمعية الوئام الخيرية في قطاع غزة.

وثمن مدير عام الصيدلة بالوزارة أشرف أبو مهادي في كلمة له خلال حفل انطلاق المشروع في قاعة التنمية البشرية بمدينة غزة أمس الأربعاء، جهود دولة الكويت حكومة وشعباً في دعمهم المتواصل لإخوانهم في فلسطين على وجه العموم وللقطاع الصحي على وجه الخصوص، مقدماً شكره العميق لمؤسسة صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت على المشروع الذي من شأنه أن يسهم في تشغيل الكوادر الصيدلانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأشار أبو مهادي إلى أن المشروع سيسهم في تجويد الخدمات الصحية في ظل الحاجة إلى الكادر الصيدلاني في المرافق الصحية المختلفة وذلك من خلال الأدوار المتعددة التي يمارسونها في عمليات فرز الأدوية وصرفها لمستحقيها، وغيرها من المهام المتعددة والضرورية لهذه المرافق.

بدورهم، أشاد عدد من الكوادر الصيدلانية خلال مشاركتهم في الحفل، بجهود وزارة الصحة وجمعية الوئام وصندوق اعانة المرضى بدولة الكويت وحرصهم الدؤوب على توفير فرص العمل لصالح الكادر الصيدلاني، آملين في عقد المزيد من المشاريع التي من شأنها التخفيف من حدة أزمة البطالة والتي تعاني منها الكوادر الصيدلانية وغيرها من التخصصات المختلفة في قطاع غزة.