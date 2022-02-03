"الدفاع المدني" يُنفِّذ 1642 مهمة خلال يناير

غزة- الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني 1642 مهمة خلال شهر يناير الماضي، شملت مهمات إطفاء، وإسعاف وإنقاذ، ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضحت إحصائية شهرية صادرة عن الدفاع المدني في رفح أن طواقم الجهاز نفذَّت عدة مهمات خلال تلك الفترة شملت 165 مهمة إطفاء، و353 مهمة إنقاذ و273 مهمة إسعاف لمواطنين في محافظات القطاع.

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني أتمت 792 معاملة وتصريح لعدد من المصانع، وحرف مختلفة، بالإضافة إلى قيام طواقم الدفاع المدني بـ 44 زيارة تفتيشية وجولة ميدانية على المؤسسات والشركات، وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها.

وعلى صعيد النشاطات التدريبية، ذكرت الإحصائية أن دائرة التدريب نفذت 15 دورةً ونشاطًا تدريبيًا خلال يناير من العام الحالي، استفاد منها قرابة الـ 1038 متدرب.