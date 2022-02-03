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الدفاع المدني يختتم دورة "تنمية مهارات مأمور الضبط القضائي"

03 شباط / فبراير 2022 11:20

الدفاع المدني يختتم دورة "تنمية مهارات مأمور الضبط القضائي"
الدفاع المدني يختتم دورة

غزة- الرأي

اختتمت إدارة التدريب بالدفاع المدني، دورة تدريبية بعنوان "تنمية مهارات مأمور الضبط القضائي" بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء.

وشارك في الدورة 35 من كوادر الدفاع المدني العاملين في إدارة الأمن والسلامة المنتسبين الجدد.

وأوضح مقدم معتصم نصر الله مدير دائرة التأهيل والتدريب بالإدارة أن هذه الدورة المهمة جاءت لرفع قدرات حاملي صفة الضبط القضائي.

 وأشار إلى أن الدورة ستساهم في رفع كفاءة المتدرب في العمل الميداني وكيفية اتخاذ الاجراءات القانونية بما يتلاءم مع مهام وأعمال الدفاع المدني بكل كفاءة ومهنة عالية.

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