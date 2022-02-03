"العمل" و"أحباء ماليزيا" توقعان اتفاقية لتمويل عدة مشاريع

غزة - بسام العطار- الرأي

وقعت وزارة العمل في غزة اليوم الخميس، اتفاقية مع مؤسسة أحباء ماليزيا، لتنفيذ عدة مشاريع، تهدف لخدمة الطلبة والمواطنين، في ظل الحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وقال مدير عام التشغيل بوزارة العمل محمد طبيل لوكالة "الرأي" إن الاتفاقية تتكون من ثلاث مكونات رئيسية، الأول يهدف لفكاك شهادات الخريجين التي ما زالت أورقاهم محتجزة لدى الجامعات والكليات في غزة، بسبب عدم دفع الرسوم المطلوبة.

وبين طبيل، أن المكون الثاني من هذه الاتفاقية، يهدف إلى توفير حقيبة مهنية لخريجي طلبة التدريب المهني، أما الثالث فيهدف لتوفير مشاريع صغيرة، حيث سيتم تدريب واختيار 100 شاب وشابة من الباحثين عن العمل، حسب النظام المتبع على كيفية إدارة مشاريعهم الخاصة، ومن ثم منح عدد منهم دعماً مالياً للبدء عملياً بالمشروع، والدمج في سوق العمل، وتوفير مصدر دخل دائم وثابت للمستفيد.

من جانبه، ذكر مدير تجمع المؤسسات الماليزية محمد نادر النوري قمر الزمان لـ "الرأي"، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة العمل اليوم تشمل ثلاثة مشاريع بقيمة 145 ألف دولار، أبرزها تقديم دعم مالي للمشاريع الصغيرة للشباب الناشئين والخريجين الجدد، خاصة الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل، بهدف توفير دخل ثابت لهم، وإكسابهم الخبرة الكافية في سوق العمل.

وأشار قمر الزمان إلى أن هذه المشاريع تعد فرصة لكافة الشباب للانطلاق الى حياة جديدة ومميزة، بعد الدراسة الجامعية، وتوفير العمل الكريم وصولاً للإنعاش الاقتصادي في القطاع.