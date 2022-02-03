وزارة المالية تعلن موعد صرف دفعة رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف دفعة راتب شهر يناير بنسبة 60٪ وحد أدنى 1800 شيكل الأحد القادم.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر بنكي الوطني والإنتاج وفروع البريد وفق إجراءات الصرف المتبعة لمواجهة كورونا.
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03 شباط / فبراير 2022 12:15
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