وزارة المالية تعلن موعد صرف دفعة رواتب الموظفين

13:34النائب العام يعزز التعاون المشترك مع التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟