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وزارة المالية تعلن موعد صرف دفعة رواتب الموظفين

03 شباط / فبراير 2022 12:15

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف دفعة راتب شهر يناير بنسبة 60٪؜ وحد أدنى 1800 شيكل الأحد القادم.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر بنكي الوطني والإنتاج وفروع البريد وفق إجراءات الصرف المتبعة لمواجهة كورونا.

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