وزارة الأسرى: الاحتلال اعتقل550 فلسطينياً بينهم 12 طفلاً خلال يناير الماضي

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال يناير الماضي، (551) فلسطيني/ة من مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (12) طفلاً، و( 1 ) نساء من بينهم 4 حالات اعتقال من قطاع غزة خلال اجتيازه السلك الشرقي الفاصل.



وأضحت الوزارة في تقرير لها يرصد انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى خلال يناير الماضي، أن أعلى نسبة اعتقالات خلال يناير في النقب الفلسطيني المحتل، بلغت (133) حالة، ويليها مدينة القدس، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر (16) أمراً، بينها (2) أمراً جديداً، و(14) أمر تمديد.



وأشار التقرير إلى أنه حتى نهاية يناير وصل عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال إلى نحو (4600) أسيراً، من بينهم (31) أسيرة، و(174) قاصراً، ونحو (500) معتقل إداري، (122) أسير أمضى على اعتقاله أكثر من عشرين عاماً مستمرة.



فيما لاتزال معاناة الأسرى المرضي داخل سجون الاحتلال مستمرة ضمن سياسة الإهمال الطبي، فيما وصل عدد الأسرى المرضى إلى قرابة (600) أسيراً، يعانون من أمراض متعددة وإعاقات جسدية ونفسية وحسية عديدة، وبينهم (300) أسير/ة يعانون أمراضاً خطِرة ومزمنة، كالسرطان والقلب والفشل الكلوي من دون أن يحظى أيٌّ منهم بأي قدر من العناية والرعاية الطبية.

ويرصد التّقرير كافّة السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي طبقّتها وأحدثتها سلطات الاحتلال فيما يتعلّق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال؛ وذلك خلال الفترة التي يُغطّيها التّقرير.



ومن ضمن الحالات الصحية الصعبة والخطيرة لا تزال معاناة الاسير المريض بالسرطان ناصر ابوحميد(49 عاما) في حالة تدهور مستمرة والذى نقل في مطلع شهر الماضي إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، ورفضت إدارة السجون كل المطالبات بالإفراج عنه وقامت بتاريخ 2022/01/25 بنقله إلى ما يسمى مستشفى معتقل الرملة، رغم وضعه الصحي.



وشهد يناير الماضي عودة قوية لتفشي وباء فيروس كورونا في صفوف الأسرى والاسيرات داخل السجون بوباء الكورنا وخاصة في سجن عوفر وسجن النقب ومعتقل ريمون وسجن ايشل، الى نحو 170 إصابة، من ضمنهم 10 اسيرات في سجن الدامون.



وأوضح التقرير أن الاحتلال ضاعف من سياسة العزل الانفرادي بعد عملية "نفق الحرية" ، حيث تم تحويل بعض أقسام السجون لأقسام عزل كقسم (6) في سجن "النقب". ، ووصل عدد الأسرى المعزولين إلى نحو (100) أسير في مختلف السجون ما بين عزل انفرادي، وعزل داخل أقسام العزل في عسقلان والرملة وايالون ونفحه وبئر السبع وعسقلان .