الحكم المحلي تستعرض أبرز إنجازاتها للعام 2021 الماضي

غزة- الرأي

استعرضت وزارة الحكم المحلي، أبرز إنجازاتها خلال العام الماضي في عدة مجالات.

وأظهرت الوزارة إنجازاتها في مجال عمل الوزارة، ومجال عمل الهيئات المحلية، ومجال المؤسسات الشريكة والمجتمع المحلي، وفي مجال ورش العمل والفعاليات، وعلى مستوى المشاركة وتنسيب المواضيع في اللجان الحكومية.

وبينت الوزارة أهم الإنجازات التي قامت بها وزارة الحكم المحلي خلال العام 2021 على شكل أرقام: ففي مجال التخطيط العمراني تم دراسة 1,277 مشروع تخطيط عمراني، ودراسة ترخيص 602 معاملة حرف مركزية، أو في مجال التنظيم البنائي، وتم عقد 42 جلسة للجنة المركزية تم خلالها دراسة 750 طلب، تم الموافقة على 678 طلب.

وفي جانب الرقابة على الهيئات المحلية تم تنفيذ 150 جولة رقابية، وإعداد 42 تقرير رقابي بالخصوص، وفي المجال القانوني تلزيم 23 سوق للهيئات المحلية، واعتماد والمصادقة على 72 لجنة حي.

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق فعاليات مشروع تحديث المخطط الإقليمي التنموي لمحافظات غزة 2023-2038 لتوضيح تأثيرات التطوير الحضري والريفي على الموارد الوطنية، والبدء بالمشروع النوعي "البلدية الذكية" حيث تم تشكيل لجنة من الوزارة والهيئات المحلية لحوسبة برامج الهيئات المحلية، إضافة إلى استحداث وحدة الشكاوى بالوزارة، وجاري العمل على ربطها بالمنظومة الحكومية ومنظومة الهيئات المحلية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر لتمويل مشروع صيانة المفترقات المتضررة لصالح (5) بلديات (بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا، غزة، خان يونس)

ويشمل المشروع أيضاً توريد مواد لصيانة الطرق والأرصفة والعمل على إصلاحها وصيانتها بالطرق المطلوبة. وشق قناة خاصة بمجرى وادي بيت حانون لضمان عدم غرق الأراضي الزراعية المحيطة بالوادي خلال فصل الشتاء.

وفي ذات السياق، أكدت الوزارة على متابعة أعمال لجنة الطوارئ الحكومية وتنظيف المصارف وبرك مياه الأمطار واستقبال معالجة إشارات طفح وانجرافات وتفقد مصارف مياه الامطار وتنظيف الشوارع ومتابعة تطورات مناسيب الاودية. كما وتم العمل على تطوير البنية التحتية المتمثلة في تطوير شوارع وإنشاء شبكات صرف صحي للمناطق العمرانية الجديدة وحفر آبار مياه جديدة وإنشاء حدائق وملاعب واستبدال وتطوير شبكات المياه لبعض المناطق.

حيث نفذت بلدية غزة خلال العام 2021 (38) مشروع تطويري في مجال البنية التحتية بقيمة (11.5) مليون دولار، كان من أهمها تطوير شارع الحرية، بالإضافة إلى احتضان (120) مبادرة شبابية والتي كانت من أهمها مبادرة "حنعمرها".

وعلى صعيد بلدية خان يونس نفذت ما يزيد عن (12) مشروع تطويري في قطاع الطرق بقيمة (4.6) مليون دولار. وبدأت بلدية رفح بالتعاون مع سلطة الأراضي ومن خلال لجنة حكومية مشكلة بحل مشكلة الأراضي ذوات الأربعة أرقام والواقعة غرب المدينة. وقعت بلدية عبسان الكبيرة مشروع الطاقة الشمسية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة (2) مليون دولار. بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشوارع المتضررة خلال العدوان الأخير.

أما في مجال عمل الهيئات المحلية، فأوضحت الوزارة اهتمامها بتشكيل فريق من الوزارة والهيئات المحلية للعمل على توحيد الأنظمة الخاصة بعمل الهيئات المحلية ليكون هناك نظام موحد على مستوى القطاع لكافة اعمال العمل البلدي من شماله حتى جنوبه.

حيث اعتمدت الوزارة مسمى صناع الجمال للعاملين بالنظافة والصرف الصحي في الهيئات المحلية تقديراً لدورهم. بالإضافة إلى التعميم على البلديات بضرورة إعلام المواطنين بآليات عملية الإيداع من خلال النشر بالصحف الرسمية، والنشر على صفحة الفيس بوك، والإذاعة، وإرسال رسائل SMS، ونشر الإعلان في أقرب مسجد وإبلاغ لجنة الحي بالخصوص، وطباعة الإعلان وتوزيعه على أبواب المنازل المستهدفة، مع ضرورة ذكر اسم الشارع بالاسم المتعارف عليه من قبل المواطنين وليس كما هو بالمخططات.

وتطرقت الوزارة لمجال المؤسسات الشريكة حيث تم توقيع اتفاق إدارة شاطئ بحر غزة مع سلطة الأراضي والبلديات الشاطئية، وبدء العمل مع مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية على إعداد مدونات سلوك للهيئات المحلية.

أما بالنسبة لمجال المجتمع المحلي فقد قامت وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للشباب والثقافة وبالتعاون مع البلديات وبحضور ممثلين عن المجلس التشريعي وجهات حكومية وخيرية إطلاق حملة تطوعية كبرى بعنوان "خضراء بسواعد شبابنا".

يأتي ذلك تأكيدا على اهتمام الوزارة وبالتعاون مع شبكة المنظمات الأهلية بتكليف شخص من ذوي الإعاقة لرئاسة بلدية خلال يوم المعاق العالمي.

وفي سياق متصل، لفتت الوزارة أنه وبخصوص تنسيب مواضيع والمشاركة باللجان الحكومية فقد تم انجاز مشروع فتح وتطوير شارع خليل الوزير رقم (3) -المرحلة الأولى، وتوفير الدعم اللازم لحل مشكلة آبار المياه شديدة الملوحة وانعكاسها على أزمة المياه الحالية، من خلال تشغيل محطات التحلية على مدار الساعة في مقابل إغلاق الآبار المالحة. وإعداد رؤية تطويرية لساحة السرايا بمدينة غزة من خلال تشكيل لجنة حكومية لدراسة أفضل الخيارات. ثم تشكيل لجنة حكومية لإدارة وتشغيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى الخاصة بمحطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وأوضحت الوزارة رؤيتها خلال 2022م والتي ستتمثل في تطبيق شعار (حكم محلي رشيد يعزز مفهوم المواطنة والمساءلة والمشاركة المجتمعية الفاعلة) وفق رؤية محددة البرامج والأنشطة. بحيث سيتم العمل على تطوير الأداء المؤسسي من خلال اطلاق عدد من الادلة التي بدأ العمل بها متل دليل الخدمات دليل الاجراءات نظام الشكاوى نظام المركزية ودليل اجراءات عمل المركزية، وتطوير آليات العمل في مجال المشاريع وتشيبك وترتيب العلاقة مع الجهات المانحة، وتحسين الأداء في التخطيط والتنظيم العمراني.

أما في مجال عمل الهيئات المحلية، فقد شمل التقرير وجود برامج مدروسة لتحسين الأداء المالي والإداري، وتحسين المدينة وجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الموارد، وبرنامج الحوكمة والعلاقة مع الشركاء الذي سيتم فيه التركيز على مجموعة من المحددات والقيم المتمثلة في اللامركزية وتمكين البلديات المواطنة المساءلة والشفافية المشاركة المجتمعية تصفير القضايا العالقة مع البلديات، وتعزيز وحدات الاستثمار مع رسم خارطة استثمارية تشجع المستثمرين وتكفل لهم بيئة قانونية جاذبة، وتحديث القوانين وتعديل اللوائح والأنظمة بما يتلاءم مع كل تطور، والاهتمام بالتدريب في العديد من المجالات لرفع كفاءة العمل كما ونوعا، والعمل على دراسة إمكانية خصخصة بعض خدمات البلديات والتي أهمها النظافة.



جدير بالذكر، من أن قطاع الحكم المحلي مرتبط بما يخص الهيئات المحلية والمجالس المشتركة، حيث يشرف على خمس وعشرين هيئة محلية وثمانية مجالس مشتركة يقع على عاتقها الخدمات الأساسية للمواطنين المتمثلة في مجالات المياه والنفايات الصلبة والصرف الصحي وتنظيم المدن والتخطيط الحضري العمراني وغيرها من المهام المناطة بعمل الهيئات المحلية وفق القانون.