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مجمع الشفاء الطبي يجري نحو (27) ألف عملية جراحية خلال العام 2021

03 شباط / فبراير 2022 12:42

مجمع الشفاء الطبي يجري نحو (27) ألف عملية جراحية خلال العام 2021
مجمع الشفاء الطبي يجري نحو (27) ألف عملية جراحية خلال العام 2021

غزة- الرأي

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، إن الطواقم الطبية أجرت ما يقارب (27) ألف عملية جراحية خلال العام المنصرم في ظل جائحة كورونا، منها "14100 "عملية أجريت داخل أقسام العمليات الكبرى، بتخصصات الجراحة المختلفة والتي تصل إلي 20 تخصص جراحي، وتم إجراء " 8455 "عملية كبري وذات مهارة عالية، و " 8322 "عملية صغري ومناظير تشمل " الباطنة والولادة والجراحة، و" 4208" عملية قيصرية.


وقال د. أبو سلمية، إن الحديث عن الجراحة بالمجمع هو مدعاه للفخر اذ اننا نتحدث عن أحد اهم وأكبر عناوين الخدمة الجراحية في قطاع غزة بما يضمه من تخصصات نوعية استطاعت وخلال سنوات صعبة ان تمضي قدما في تحقيق مؤشرات النجاح والابداع التي صنعتها ايدي طواقمنا الوطنية.


وأشار إلى أن تخصصات الجراحة استطاعت الارتقاء بمفردات الخدمة والتي اشتملت على جراحة القلب المفتوح وجراحة الصدر والعظام والمخ والاعصاب وزراعة الكي وجراحات الاوعية الدموية وغيرها مما لا يتسع المقام لسرد تفاصيل ابداعاتها.


 وتقدم ابو سلمية بالشكر والتقدير الي كوادر الجراحة بالمجمع والتي تعمل كخلية نحل وبعيدا عن الاضواء والتي تبهرنا كما كل عام بتحقيق اختراقات مميزة نفخر بان تكون إحدى صفحات الانجاز الصحي في المجمع على وجه الخصوص ولوزارة الصحة بشكل عام.

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