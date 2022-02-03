الإدارة العامة للمخاتير تتابع سير العمل بالمحكمة الشرعية

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للمخاتير زيارة ميدانية اليوم الخميس لمقر المحكمة الشرعية فرع الشجاعية، لمتابعة مدى التزام موظفي المحكمة بالعمل والتحقيق على برنامج شؤون المخاتير القياس.



وكان في الزيارة مدير عام شئون المخاتير أ. عبد الرحيم الطرشاوي ورئيس قسم شئون المخاتير أ. عفيف عروق.



حيث تم اللقاء مع مدير ديوان محكمة غزة فرع الشجاعية الشرعية أ. إسماعيل الزقزوق



ويهدف اللقاء إلى متابعة مدى الإلتزام في البرامج المحوسبة والمشتركة بين الطرفين بما يقدم خدمة جيدة للمواطنين ومراقبة الأختام لمعرفة مدى دقة اعتماد الأختام

كما وتم الموافقة على صلاحيات الدخول على البرنامج لمتابعة أختام المخاتير على معاملات المواطنين ومراقبة مدى شرعيتها وفرز الأختام غير الرسمية من عدمها

وفي نهاية اللقاء شدد مدير عام شئون المخاتير على ضرورة التعاون المشترك بين الطرفين وتدقيق كامل المعاملات الخاصة بالمخاتير والسعي لتقديم خدمة افضل للمواطن