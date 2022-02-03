بلدية خزاعة ترحل250 طن نفايات منزلية خلال يناير الماضي

خان يونس- الرأي

رحل قسم الصحة والبيئة في بلدية خزاعة 250 طن نفايات منزلية، الى نقطة تجميع النفايات الصلبة المؤقتة التابعة للبلدية، خلال شهر يناير الماضي.



وصرح م. عاصم النجار "رئيس قسم الصحة العامة والبيئة" أن إغلاق نقطة التجميع أصبح ضرورياً نظراً للمخاطر البيئية التي يتسبب بها.



وأشار النجار إلى أن نقص التمويل هو العائق الرئيسي لعدم إغلاق نقطة التجميع الى هذه اللحظة ، حيث يأمل أن تثمر الاتصالات الحالية مع عدد من المؤسسات المانحة في توفير الدعم المالي الكافي لترحيل النفايات وإغلاق نقطة التجميع بشكل نهائي وتحويلها الى مرفق عام لأهالي بلدة خزاعة.



يذكر أن بلدية خزاعة تسعى لإغلاق نقطة تجميع النفايات الصلبة واعتماد آلية جديدة لترحيل النفايات المنزلية بشكل يومي لمكب النفايات المركزي في صوفا.