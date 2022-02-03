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"الأشغال" تكشف لـ "الرأي" آخر مستجدات ملف الإعمار في غزة

03 شباط / فبراير 2022 01:10

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، عن آخر مستجدات ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة

 وقال مدير عام الإدارة العامة للإعمار وشؤون المديريات محمد عبود، في تصريح خاص لوكالة "الرأي" إن وكالة الغوث تعمل حاليًا على تجهيز المخططات وإنهاء الإجراءات القانونية لـ 700 وحدة سكنية متضررة بشكل كلي للاجئين من أصل 1600 وحدة بالتنسيق مع وزارة الأشغال.

وأضاف عبود، أنه من المتوقع صرف الدفعة الأولى لهؤلاء اللاجئين المتضررين خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار إلى أن الوزارة صرف دفعات مالية لـ 60 وحدة سكنية مدمرة بالكامل، ويتم حاليًا تجهيز الملفات لصرف الدفعة الأولى لـ 60 وحدة أخرى.

وذكر أن الوزارة بدأت العمل بمنحة تبلغ قيمتها مليون دولار لتدعيم 5 عمارات تعرضت لأضرار جزئية خلال العدوان الأخير، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تجهيز مشروع لتدعيم 7 عمارات أخرى بقيمة مليون و200 ألف دولار.

وعلى صعيد الأضرار الجزئية، أوضح عبود، أن الوزارة أنجزت صرف 30 مليون دولار للمتضررين جزئيًا من أصل 42 مليون دولار قيمة إجمالي الأضرار الجزئية لـ 60 ألف وحدة وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء.

وبين أن الوزارة تسعى لسد الفجوة التي تبلغ حوالي 12 مليون دولار في ملف الأضرار الجزئية من خلال صرفها للمتضررين في أقرب وقت من أي جهة مانحة.

وبشأن إعادة إعمار الأبراج المدمرة كليًا، أكد عبود عدم وجود أي انفراجة في هذا الملف حتى الآن، مشددًا على أن إعمار الأبراج يشكل تحديًا للوزارة حاليًا، معربًا عن أمله بتدخل الجهات المانحة قريبًا للانتهاء منه.  

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